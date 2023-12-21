Хуснуллин ожидает ввода жилья в России по итогам года на уровне 107-108 млн кв. м

Вице-премьер добавил, что власти регионов продолжают отчитываться о росте темпов ввода

МОСКВА, 21 декабря /ТАСС/. Ввод жилья в России по итогам текущего года может составить 107-108 млн кв. м. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ Владимира Путина.

"За 105 [млн кв. м] значительно уйдем. Где-то 107-108 [млн кв. м]", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что власти субъектов РФ продолжают отчитываться о росте темпов ввода.

По итогам 2022 года в РФ было введено 102,7 млн кв. м жилой недвижимости, что стало историческим рекордом.