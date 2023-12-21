В России снизилось до минимума предложение частных домов и участков в 2023 году

По словам руководителя аналитического центра платформы объявлений ЦИАН Алексея Попова, на сервисе представлено менее 550 тыс. объявлений о продаже домов и 221 тыс. - о продаже участков

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Объем предложения частных домов и участков в России достиг в этом году достиг минимальных значений с 2019 года, сообщил руководитель аналитического центра платформы объявлений ЦИАН Алексей Попов.

"В настоящий момент на платформе ЦИАН представлено менее 550 тыс. объявлений о продаже домов и 221 тыс. - о продаже участков. Это больше, чем в 2019 году, когда на продажу было выставлено 296 тыс. и 208 тыс. лотов соответственно", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС "Под собственной крышей: исследование рынка ИЖС в России".

По данным совместного исследования ДОМ.РФ и ЦИАН, с 2020 по 2022 год количество предложений о продаже частных домов и земельных участков было значительно больше. "Интерес к индивидуальному жилищному строительству усилился после пандемии. Несмотря на уменьшение объема предложений домов на площадке ЦИАН, этот тренд продолжает развиваться,"- отметил Попов.

Также представитель компании заявил, что с 2020 года цены на загородные дома и участки выросли почти вдвое. "В настоящее время, по сравнению с 2020 годом, средняя стоимость дома с участком увеличилась в столичном регионе на 61%, до 14,5 млн. рублей, при этом цена за сотку увеличилась почти вдвое - до 167 тыс. рублей, +98% к 2020 году (84 тыс. рублей)", - пояснил он. По информации исследования, средняя цена на частные дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 8,9 млн рублей, +78% по сравнению с 2020 годом, когда они стоили 5 млн. рублей. Участки в этом регионе подорожали за тот же период на 92%, с 96 тыс. рублей до 185 тыс. рублей за одну сотку.

Российский рынок ипотеки впервые перешагнул отметку в 100 тыс. выданных кредитов на строительство индивидуальных жилых домов, еще почти 200 тыс. - на приобретение. Большинство россиян пока выбирают покупку готового дома вместо строительства, но эта ситуация будет меняться в ближайшее время, показало совместное исследование ДОМ.РФ и ЦИАН.