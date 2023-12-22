Во Владивостоке и Анадыре по президентской программе арендного жилья заселили первые дома

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Заселение первых арендных домов по программе "Доступное арендное жилье в ДФО" состоялось во Владивостоке и Анадыре. Как сообщает корреспондент ТАСС из Владивостока, ключи первым арендаторам в жилом комплексе "Айвазовский" вручал первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

"Мы сегодня отдаем первые ключи от квартир, которые мы предоставляем нашим молодым специалистам востребованных профессий. Эта программа была разработана правительством по поручению президента Российской Федерации, она рассматривалась отдельно на стратегической сессии у Михаила Владимировича Мишустина, и с этого года мы ее запускаем. Всего по программе планируется предоставить не менее 10 тыс. квартир для специалистов, в том числе участников специальной военной операции, семей тех, кто приезжает на Дальний Восток", - сказал Гусейнов.

По словам председателя правительства Приморского края Веры Щербины, стоимость аренды аналогичной квартиры во Владивостоке сегодня составляет около 45 тыс. рублей. При этом арендаторы квартир по программе будут платить только 10 тыс. рублей в месяц аренды за счет государственных субсидий. Дома располагаются в новом микрорайоне города, рядом уже есть детский сад, строится школа и другие объекты социальной инфраструктуры.

Всего во Владивостоке и Анадыре сегодня заселяются 82 квартиры по программе "Доступное арендное жилье в ДФО". На реализацию программы правительством России выделено ДОМ.РФ 87 млрд рублей. В текущем году ДОМ.РФ уже профинансировал строительство более 4 000 квартир в 9 из 11 регионов ДФО.

Субсидирование арендной ставки будет происходить из средств федерального бюджета. В первые 5 лет будет субсидироваться 1/3 ставки, в следующие 5 лет доля федерального бюджета равномерно снижается до нуля. Из средств региональных бюджетов субсидироваться будет 1/3 ставки до 2043 года.