В Приамурье строительство арендных домов планируется начать в 2024-2025 годах

В программе "Доступное арендное жилье в ДФО" принимают участие все 11 регионов округа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Строительство домов по программе "Доступное арендное жилье в ДФО" в Амурской области планируется начать в 2024-2025 годах. Благодаря этой программе в регионе должно появиться более 2 тыс. квартир, сообщили в региональном правительстве.

"В Амурской области строительство арендного жилья с привлечением финансирования АО "ДОМ.РФ" планируется в 2024-2025 годах. Благодаря участию в программе в регионе должно появиться 2072 "арендных" квартиры", - говорится в сообщении.

В Приамурье успешно стартовала региональная программа строительства арендного жилья за счет средств областного бюджета. В ее рамках Корпорацией развития жилищного строительства в городе Свободном уже возведен многоквартирный девятиэтажный жилой дом на 89 квартир. Из них 67 квартир сданы в аренду работникам бюджетной сферы. Второй дом, где часть квартир получат работники бюджетной сферы, построили в Сковородине. Стоимость аренды квартир для них будет ниже рыночной. Данные по стоимости пока не уточняются.

В программе "Доступное арендное жилье в ДФО" принимают участие все 11 регионов Дальнего Востока. Квартиры в домах будут готовы для заселения с отделкой и меблировкой по стандартам качества ДОМ.РФ.