В Кирове обманутые дольщики 12 домов получат выплаты

Фонда развития территорий начнет прием заявок на выплаты со следующей недели

ТАСС, 22 декабря. Обманутые дольщики 12 недостроенных домов в Кирове получат выплаты из Фонда развития территорий вместо достройки своих квартир. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

"Подписан протокол голосования наблюдательного совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий" о принятии решения о выплатах возмещения гражданам - участникам долевого строительства 12 объектов в Кирове на ул. Проезжей, 7А (застройщик ООО "Техкомсервис"). Таким образом, 58 дольщиков в слободе Новое Сергеево получат компенсационные выплаты. Со следующей недели Фонд начнет прием заявок на выплаты", - сообщили в правительстве.

Как пояснили в ведомстве, еще по одному объекту на ул. Пугачева, 29А решение Фонда было принято на прошлой неделе, 105 дольщиков уже начали получать выплаты. "На сегодня уже приняты решения о выплатах по 13 из 17 объектов. Еще по четырем объектам - переулок. Березниковский, 38 и 40; ул. Мичуринская, 3; ул. Ленина, 31 - ждем решений наблюдательного совета Фонда. На уровне правительства России обозначено, что решение о выплатах по всем объектам будет принято до конца 2023 года", - сообщил заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев.

В 2022 году в Кировской области решили вопрос по 10 проблемным объектам, более 600 граждан получили свое жилье. На 1 января 2023 года в едином реестре проблемных объектов числились 20 объектов, собственниками которых являются порядка 800 граждан. За 2023 год в регионе достроены все проблемные дома, запланированные к достройке. В этих домах квартиры получат 273 дольщика.