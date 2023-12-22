В Москве в 2023 году превысили план по вводу новых объектов на 30%

В городе построили более 13 млн кв. м таких объектов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. План по вводу в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры в Москве за 2023 год был превышен на 30%. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала "Москва-24".

"Год был насыщен задачами, и мы примерно на 30% превысили план по вводу всех объектов в городе Москве. Более 13 млн кв. м новых объектов было построено в городе, шесть из них - это объекты жилого назначения", - сказал он.

Бочкарев отметил, что экономика Москвы активно развивается. "Инвесторы вкладывают деньги в город, своими капиталовложениями мотивируют развитие города. И таким образом, конечно, мы видим, что в этой части город развивается, - заключил заммэра.