Власти Москвы: для переселения 1 млн москвичей нужно построить 26 млн кв. м жилья

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что по программе реновации в городе уже возвели 290 новых домов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Свыше 26 млн кв. м жилья необходимо построить, чтобы переселить 1 млн москвичей по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала "Москва-24".

"Мы должны построить более 26 млн [кв.] м для того, чтобы переселить 1 млн человек из уже фактически настолько ветхих объектов жилого фонда", - сказал он.

Бочкарев добавил, что по программе реновации в Москве уже построено 290 новых домов, а 147 тыс. человек находятся в стадии переезда. "У нас будет более 4 тыс. [новых домов] под переселение", - заключил заммэра.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в 2023 году к переселению по программе реновации приступили 36,5 тыс. человек, а за все время программы ей воспользовались более 143 тыс. жителей столицы.

Всего в программу включены 5 175 домов, в которых живут почти 1 млн человек.