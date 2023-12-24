В Якутии в 2024 году появится арендное жилье по президентской программе

Речь идет о 850 квартирах в Якутске, Нерюнгри, Мирном, Алдане и Томмоте

ТАСС, 24 декабря. Власти Якутии планируют приобрести 850 арендных квартир по программе "Доступное арендное жилье в ДФО" в 2024 году. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

"В целом по Якутии планируется приобретение 850 квартир в 11 домах, в том числе 329 квартир в Якутске, 280 в Нерюнгри, 116 в Алдане и Томмоте, 125 в Мирном", - говорится в сообщении. Первые квартиры закупят в Якутске и Алдане.

Всего на Дальнем Востоке планируется построить 10 тыс. арендных квартир. Жилье будет предоставляться студентам, молодым специалистам, иным категориям граждан, которые определяются субъектами, входящими в Дальневосточный федеральный округ. Правительством России на эти цели выделено 87 млрд рублей. В программе участвуют все 11 регионов Дальнего Востока.

Обеспечить строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке поручил президент России Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума в сентябре 2022 года.