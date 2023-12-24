Кабмин утвердил порядок выдачи сертификатов на жилье для сирот старше 23 лет

Согласно соответствующему документу, правила предоставления таких сертификатов утверждены постановлением правительства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило механизм выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита. Правила предоставления таких сертификатов утверждены постановлением правительства", - говорится в сообщении.

Для защиты сирот от мошенников деньги сертификата будут направляться сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идет о погашении ипотеки.

Постановление подготовлено для дополнительной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такие нормы на федеральном уровне расширили возможности обеспечения жильем сирот, которые раньше могли претендовать на получение квартиры только по договору найма специализированного жилого помещения.

Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг, указали в правительстве.