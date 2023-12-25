АКРА: 2023 год год станет рекордным по выдаче ипотечных кредитов

Основными факторами активного спроса являются желание не допустить обесценения сбережений на фоне инфляции, потребность в улучшении жилищных условий, стремление успеть приобрести жилье до повышения процентных ставок и первоначального взноса, сообщили в агентстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объем ипотечного портфеля в РФ за десять месяцев 2023 года вырос на 25%. Текущий год станет рекордным по ипотечным выдачам, говорится в обзоре по развитию рынка ипотечного кредитования рейтингового агентства АКРА.

"Вопреки нормальной логике, текущий год станет рекордным с точки зрения выдачи ипотечных кредитов. Так, только за десять месяцев 2023 года объем ипотечного портфеля в России увеличился на 3,5 трлн руб. (+25%). Для сравнения: рост за весь 2022 год составил 2 трлн руб. (+17%), за 2021 год - 2,5 трлн руб. (+26%), за 2020 год - 1,7 трлн руб. (+21%), ранее такая динамика казалась крайне агрессивной. Граждане продолжают брать кредиты на приобретение недвижимости несмотря на то, что процентные ставки активно растут, а цены на жилье не падают", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, основными факторами активного спроса являются желание граждан не допустить обесценения имеющихся сбережений на фоне инфляции, потребность населения в улучшении жилищных условий, стремление успеть приобрести жилье в ипотеку до очередного повышения процентных ставок и первоначального взноса и/или пока действуют льготные программы и акции от застройщиков, снизившийся интерес к сбережениям в долларах и евро в силу укрепления российского рубля, а также к спекуляции на рынке ценных бумаг.

Аналитики АКРА добавляют, что наблюдаемый на рынке ипотечного кредитования ажиотаж с каждым месяцем вызывает все большее беспокойство. По мнению агентства, Банк России также видит риски в этих тенденциях, однако предпринятые ранее регуляторные меры не имели должного эффекта. В то же время качество ипотечного портфеля не ухудшается - доля просроченной задолженности остается низкой (по данным агентства, не более 0,4% ипотечных кредитов на 1 ноября 2023 г.). "Повышение ключевой ставки, призванное помимо прочего сдержать ипотечный бум, напротив, все больше провоцировало и продолжает провоцировать выдачи, что, безусловно, происходит в том числе за счет применения различных инструментов искусственного стимулирования спроса", - отмечают аналитики.

По мнению АКРА, ряд крупнейших ипотечных банков стремились максимизировать выдачи до повышения макропруденциальных надбавок с 1 октября 2023 года за счет имеющейся у них возможности предложения ставок на уровне ниже рыночного. Поддержанию активного спроса способствовали и действия застройщиков, которые в целях недопущения снижения стоимости объектов недвижимости создавали искусственный дефицит жилья (выставляя квартиры в открытую продажу лишь маленькими партиями), а также предлагали различные "выгодные" скидки. "Последствия таких действий - дальнейший рост стоимости жилья и, как следствие, снижение его ценовой доступности для населения - асоциальны, хотя с точки зрения бизнеса вполне оправданны", - заключают аналитики.

Одним из решений усугубления проблемы доступности жилья, по мнению АКРА, вероятно, может стать строительство социальных объектов недвижимости для граждан особых, преимущественно льготных, категорий. При этом без использования бюджетных средств высока вероятность активного развития рынка аренды в силу того, что те, кто успел приобрести недвижимость до роста цен в инвестиционных целях (а не для улучшения собственных жилищных условий), будут сдавать ее тем, кто не успел.

Льготная ипотека

По прогнозу АКРА, продление действия льготных программ в модифицированном виде позволит нарастить ипотечный портфель в 2024 году в пределах 10-15%. "Их прекращение крайне маловероятно после 1 июля 2024 года в силу значимого вклада сектора строительства и связанных с ним отраслей в ВВП страны", - считают аналитики. При этом в целях недопущения продолжения ипотечного бума оптимальным выходом из положения, по мнению агентства, могло бы стать плавное сворачивание действующих программ при сохранении социально ориентированных направлений для льготных категорий граждан независимо от региона РФ.