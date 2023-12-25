Росреестр выявил в РФ более 140 тыс. га пригодной для строительства жилья земли

Глава организации Олег Скуфинский отметил, что эта земля вовлекается в оборот для индивидуального и многоквартирного жилищного строительства

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Росреестр выявил участки, пригодные для строительства индивидуального и многоквартирного жилья в РФ, совокупной площадью более 140 тыс. га. Об этом заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на пресс-конференции в ТАСС.

"Командная работа, которую мы выполняем под руководством [вице-премьера РФ] Марата Шакирзяновича Хуснуллина совместно с Минстроем и командой регионов, - формирование банка земли для вовлечения в оборот. Земля для стройки, земля для туризма. Почти 140 тыс. га такой земли сформировано", - сказал он.

В материалах к пресс-конференции уточняется, что площадь выявленных земель, пригодных для возведения жилья, составила 146,1 тыс. га при плане 127 тыс. га на 2023 год.

"Эта земля вовлекается в оборот для индивидуального и многоквартирного жилищного строительства. Она фактически сразу поступает в оборот", - отметил Скуфинский.