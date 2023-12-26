Аналитики сообщили о росте цен на российские новостройки на 16%

Согласно исследованию федерального портала "Мир квартир", больше всего цены за квадратный метр выросли в Махачкале, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Челябинске и Набережных Челнах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новостройки в России за 2023 год подорожали на 16,2%, до 127,5 тыс. рублей за квадратный метр. В первом полугодии 2024 года рост цен может продолжиться, сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"За 2023 год цена квадратного метра на рынке новостроек выросла везде, кроме Ленинградской области. В среднем по стране стоимость увеличилась на 16,2%, до 127,5 тыс. рублей", - сказал он.

Согласно исследованию портала, наиболее заметное подорожание коснулось Махачкалы (+116,7%), Нижнего Тагила (+48,9%), Магнитогорска (+47,8%), Челябинска (+38,5%), Набережных Челнов (+37,6%), Мурманска (+34,9%), Кирова (+31%), Иванова (+30,7%), Нижнего Новгорода (+28,6%) и Кемерова (+28,4%).

Меньше всего квадратный метр в новостройках подорожал в Калининграде (+3%), Калуге (+4,3%), Чите (+5%), Грозном (+5,3%), Волжском (+5,9%), Владивостоке (+6,1%), Севастополе (+6,6%), Пензе (+6,8%), Санкт-Петербурге (+7,3%) и Симферополе (+7,4%). В Москве он вырос в цене на 9,8%, в Московской области - на 7,6%.

По словам Луценко, в 2023 году, как и в прошлом, спрос и цены на рынке новостроек поддерживала льготная ипотека. "И хотя условия по ней ужесточили, они все же остались приемлемыми для большинства городов, так что в первом полугодии [2024 года], до отмены этой программы, возможен дальнейший рост цен. В Москве и еще нескольких городах, где кредита в 6 млн рублей для покупки квартиры в новостройке недостаточно, будет падение спроса. Немалая его часть перейдет на рынок аренды квартир, которая будет закономерно дорожать", - прогнозирует собеседник агентства.