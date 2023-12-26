В Приморье в 2023 году ввели более 1 млн кв. м жилья

Край стал лидером по строительству среди регионов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Приморский край в пятый раз стал лидером по строительству жилья среди регионов Дальнего Востока. За 2023 году в Приморье ввели более 1 млн кв. м жилплощади, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В этом году введено уже 90 многоквартирных домов. Больше всего во Владивостоке - 37 домов, в Уссурийске - 19, в Артеме - 10. Для создания инфраструктуры жилых комплексов в регион привлечено 19 млрд рублей на 2022-2025 годы через инфраструктурные и специальные казначейские кредиты", - сообщает пресс-служба, ссылаясь на данные регионального Минстроя.

Отмечается, что всего за год ввели 1,1 млн кв. м. жилья - почти на 100 тыс. больше, чем по итогам 2022 года. Специалисты добавили, что сейчас в крае в строят 500 многоквартирных домов общей жилой площадью 3,5 млн кв. м.

Ранее глава края Олег Кожемяко в ежегодном инвестиционном послании подчеркнул, что для комфортной жизни в Приморье необходимо комфортное жилье по приемлемой цене.