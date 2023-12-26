Москва выделила более 156 га земли для реализации масштабных инвестпроектов в 2023 году

В частности, в Тверском районе появится театр мюзикла

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Столица предоставила свыше 156 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С января по декабрь 2023 года город заключил с застройщиками и инвесторами 76 договоров аренды земельных участков площадью 156,3 га для реализации масштабных инвестпроектов. Так, в столице появятся новые производства, учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, транспортные и другие объекты. Их общая площадь превысит 1,5 млн кв. м", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Как пояснили в мэрии, масштабный инвестиционный проект - это особый статус, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, спортивные и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.

"Для возведения объектов образования предоставлено 15 участков площадью 14,8 га. 17 участков площадью 27,8 га выделено для коммерческих объектов, 10 участков площадью 19,6 га - для спорткомплексов. Также в 2023 году участки предоставлены для строительства транспортной и коммунальной инфраструктуры, создания производств, объектов культуры", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, в Тверском районе столицы появится театр мюзикла. Для реализации этого проекта город предоставил инвестору участок площадью 0,17 га. В Нагатинском Затоне инвестор возведет два общественно-деловых комплекса с торговой галереей, кафе, ресторанами и галереей современного искусства. Для реализации проекта выделено 0,9 га земли. В районе Бирюлево Восточное на участке площадью 0,3 га земли построят семейный досуговый комплекс с магазинами и предприятиями сферы услуг.