В Москве частным организациям передали в аренду шесть спортобъектов за год

По условиям программы частные операторы в течение 25 лет обязаны использовать объекты по назначению

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы передали в аренду в 2023 году шесть спортивных объектов частным организациям, пять из них - в рамках городской программы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Москва в 2023 году передала в долгосрочную аренду частным организациям шесть спортивных объектов, среди которых спортивные комплексы, теннисный корт и манеж. <...> Пять объектов были переданы по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, которая с этого года реализуется департаментом спорта и департаментом экономической политики и развития Москвы", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента Мария Багреева.

По ее словам, эти объекты массового спорта продолжают работу под управлением новых арендаторов. По условиям программы частные операторы в течение 25 лет обязаны использовать их по назначению, но имеют право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.

В рамках программы переданы теннисный корт по адресу: ул. Паустовского, д. 4а, общей площадью свыше 1 тыс. кв. м, спортивный зал по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 34, корп. 2, общей площадью 840 кв. м, спортивные комплексы по адресам: ул. Мосфильмовская, д. 41, корп. 2, общей площадью более 2,2 тыс. кв. м, ул. Касаткина, д. 19, общей площадью свыше 1,4 тыс. кв. м; ул. Матвеевская, д. 36, общей площадью 158 кв. м.

"Программа передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам реализуется в соответствии с постановлением правительства Москвы от 21.09.2021 № 1484-ПП "О развитии инфраструктуры для массового спорта и повышении доступности спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг на территории города Москвы". Начальная цена арендной ставки на торгах составляет 5 тыс. рублей с НДС за 1 кв. м. В дальнейшем она будет индексироваться на уровень инфляции", - напомнили в пресс-службе.

Там уточнили, что еще один объект - манеж площадью более 2,1 тыс. кв. м по адресу: Олонецкий проезд, дом 5 - город передал в долгосрочную аренду частному лицу вне этой программы. Объект передан в аренду на 15 лет. Инвестор проведет его модернизацию и переоборудует в крытое ледовое поле.