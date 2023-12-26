Сбер с 11 января продолжит выдавать госипотеку только от аккредитованных застройщиков

В банке отметили, что совместные программы с застройщиками позволят сохранить льготные ставки несмотря на ужесточение требований к выдаче кредитов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сбербанк с 11 января 2024 года продолжит выдавать льготную ипотеку только на покупку квартиры у аккредитованных банком застройщиков, сообщили в пресс-службе кредитной организации в ответ на запрос ТАСС.

Ранее сегодня сервис Сбербанка "Домклик" сообщил, что в связи со вступлением в силу постановления правительства в Сбербанке с 11 января 2024 года меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье.

"Для поддержания клиентов и партнеров принято решение не останавливать выдачи, а продолжить кредитование по новым условиям. С 11 января подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером. Новые условия применяются к программам: "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT", - отметили в банке, подчеркнув, что совместные программы с застройщиками позволят сохранить льготные ставки несмотря на ужесточение требований к выдаче кредитов.

В кредитной организации также отметили, что при этом по заявкам, оформленным до 10 января 2024 года включительно, клиенты могут по-прежнему получить ипотеку без применения субсидирования от застройщика, то есть без ограничений в выборе объекта.

"В случае если застройщик, которого выбрал клиент, не подходит под новые условия, ипотеку можно оформить по базовой программе или выбрать другой объект из списка ЖК, которые включены в программу субсидирования", - указали в банке.

Все жилые комплексы, подключенные к программе субсидирования от застройщика, можно найти на сайте "Домклик". Для этого в фильтре поиска нужно выбрать - "Участник программы субсидирования".

О постановлении

23 декабря вступило в силу постановление правительства, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Также документ предполагает увеличение первоначального взноса по субсидируемым кредитам на новостройки по ставке в 8%, до 30%, а также приравняло их максимальный размер с 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях к 6 млн рублей, как и во всех регионах. Кроме того увеличен с 6 млн до 9 млн предельный размер кредита по программам дальневосточной и арктической ипотекам, предполагающим выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.