В Москве начал действовать новый порядок оформления перепланировок жилья

Владельцы московских квартир с неузаконенными перепланировками могут получить штраф. Мораторий на добровольное оформление таких квартир закончен

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Владельцы московских квартир с неузаконенными перепланировками с 1 января 2024 года могут получить штраф, мораторий на добровольное оформление таких квартир, объявленный столичными властями, закончен.

С 1 января 2024 года в Москве, как и в остальных регионах России, согласно изменениям в ст. 7.21 КоАП, собственники такого жилья могут быть оштрафованы на сумму от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. Для юридических лиц штрафные санкции составят от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Новые штрафы за незаконную перепланировку жилых помещений многоквартирного дома вступили в силу с 23 декабря 2023 года. Однако столичные власти дали москвичам дополнительную неделю, объявив до 31 декабря 2023 года мораторий на административные штрафы для тех, кто хочет узаконить изменения в квартире добровольно. По данным столичной мэрии, с 2020 года только в онлайн-формате было подано более 28 тыс. заявлений граждан, которые захотели узаконить самовольную перепланировку.

По мнению аналитика Народного фронта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, для владельцев помещений не так страшна возросшая сумма штрафов, как другие последствия выявленной перепланировки. "Самые неблагоприятные последствия для неучтенных перепланировок - это необходимость восстановления несущей стены. С учетом того, что хотя бы одну квартиру с таким дизайнерским решением можно найти практически в каждом доме - это проблема повальная", - рассказал он корреспонденту ТАСС. Эксперт уточнил, что в случае отказа исполнить предписание Госжилинспекция вправе обратиться в суд. В самых сложных ситуациях недвижимость могут выставить на торги.

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, управляющая организация, на которую возложена обязанность по контролю за техническим состоянием зданий и внутриквартирного оборудования, имеет право требовать допуск своих представителей в занимаемое жильцом помещение, в том числе при наличии сведений о самовольно произведенной перепланировке в помещении многоквартирного дома.

Согласно правилам пользования жилыми помещениями, утвержденным приказом Министерства строительства и ЖКХ 14 мая 2021 года, исполнитель эксплуатационного контроля за техническим состоянием зданий и внутриквартирного оборудования имеет право требовать допуск в жилое помещение в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще одного раза в три месяца.