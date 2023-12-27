В московском ЗАО по программе реновации построили 35 домов

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, 31 из них уже передали под заселение.

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 30 домов построили в Западном административном округе Москвы по программе реновации. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы уже построили здесь 35 домов, 31 из них передан под заселение. Строим еще 21, в проектировании - 21", - написал он. Мэр рассказал, что более 550 ветхих домов в ЗАО включены в программу реновации, в них проживают около 105 тыс. москвичей.

Собянин добавил, что также активно развивается социальная инфраструктура округа: в районе Кунцево построена школа на 825 мест, а в Солнцеве - детский сад на 250 мест. Новый учебно-тренировочный комплекс фигурного катания в районе Тропарево-Никулино введен в эксплуатацию.

"Запланировано строительство образовательного комплекса для 475 ребят в районе Филевский Парк. В Раменках на Минской улице появится школа на 550 мест, а рядом - детский сад для 250 малышей. На улице Раменки также достроили ФОК с двумя бассейнами. В районе Очаково-Матвеевское по городской программе стимулирования создания мест приложения труда строится детский сад на 200 мест", - перечислил градоначальник.