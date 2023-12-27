Файзуллин сообщил, что ввод жилья в России превысил 100 млн кв. м в 2023 году

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявлял, что по итогам года ввод в эксплуатацию жилья составит 107-108 млн кв. м

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 100 млн кв. м жилой недвижимости было введено в России с начала 2023 года. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если говорить о количестве жилья, которое построено в этом году, то мы видим, оперативные данные показывают, что мы 100-миллионный рубеж уже превысили", - сказал он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ Владимира Путина заявлял, что по итогам 2023 года ввод в эксплуатацию жилья составит 107-108 млн кв. м. В 2022 году в РФ было введено в эксплуатацию 102,7 млн кв. м жилой недвижимости, что стало историческим рекордом.