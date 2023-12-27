В России до апреля могут утвердить ГОСТ на "зеленое" строительство частных домов

Как напомнил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, в 2024 году планируется начать работу над национальным стандартом "зеленого" капитального ремонта многоквартирных домов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Институт развития жилищной сферы ДОМ.РФ рассчитывает утвердить национальный стандарт (ГОСТ) "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в I квартале 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на пресс-конференции.

"10 ноября 2023 года проект национального стандарта "зеленого" <...> ИЖС завершил общественные обсуждения, планируем утвердить его в первом квартале 2024 года", - сказал он.

Мутко напомнил, что в 2024 году планируется начать работу над национальным стандартом "зеленого" капитального ремонта многоквартирных домов.

Глава института также рассказал, что ДОМ.РФ впервые в 2023 году выделил 2,6 млрд рублей для субсидирования девелоперских проектов, в том числе "зеленых" и энергоэффективных. Эта программа охватила 39 регионов РФ, сейчас по ней финансируются более 20 проектов строительства в семи субъектах страны, больше всего - в Приморском крае.