В России повысили штрафы за недопуск в квартиру газовщиков

Размер штрафа теперь составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон о повышении штрафов за недопуск в квартиру сотрудников газовой службы и специалистов по обслуживанию вентиляционных каналов начал действовать в России с 1 января 2024 года.

Согласно поправкам в административный кодекс, теперь гражданам, за отказ впустить сотрудников газовых служб для проверки оборудования в дом придется заплатить штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Ранее за такое нарушение штрафовали на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

По мнению председателя комитета Госдумы Сергея Пахомова, поправки в КоАП упростят порядок судебного рассмотрения отказов собственников впустить газовщиков в квартиру. "Вопрос о необходимости завершать все газовые проверки до начала холодного времени года, установке датчиков загазованности с дистанционным перекрытием подачи газа и т. д. остро стоит на повестке из года в год, поэтому депутаты поддержали ужесточающие поправки", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Также штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. рублей предусмотрены за недопуск специалиста по прочистке дымоходов и вентиляции или же газовщиков для приостановления или возобновления подачи газа, устранения аварий, утечек газа и при других ЧП, связанных с газом.

По словам Пахомова, важно вернуть эту часть работы газовым службам, а также ввести лицензирование этой деятельности. "Представители "Газпром межрегионгаза" приводят нам статистику, согласно которой 64% чрезвычайных ситуаций с газом происходят из-за ненадлежащего обслуживания вентиляционных каналов," - пояснил он.

Новый закон вводит и штрафы за нарушение требований к порядку выполнения работ по диагностике газового оборудования внутри домов и квартир. За это сотрудника газовой службы могут оштрафовать на сумму от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, а организацию - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.