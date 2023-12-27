Минстрой рассчитывает на сохранение льготной ипотеки в РФ после 1 июля 2024 года

В настоящее время министерство действует в рамках принятых решений, заявил его глава Ирек Файзуллин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минстрой России рассчитывает на сохранение льготных ипотечных программ в России, включая льготную ипотеку на новостройки, которая действует до 1 июля 2024 года. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы, конечно, очень бы хотели, чтобы все льготные программы были продлены <...>. Думаю, выверенное решение появится после 1 июля 2024 года. А сейчас мы пока действуем в рамках принятых решений, которые есть", - сказал министр.

Файзуллин добавил, что за 2023 год россияне взяли больше 2 млн ипотечных кредитов.

В России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная ипотека под 6%, льготная ипотека для IT-специалистов под 5%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Кроме того, в некоторых субъектах РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий.

Программа ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля 2020 года. В течение действия ставки условия программы неоднократно корректировались. Согласно текущим условиям, программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года. Ставка не превышает 8%.