Застройщик разработал IT-платформу, которая почти втрое ускорит передачу ключей

Модуль "Передача квартир покупателям" позволяет автоматизировать процесс приемки объектов недвижимости покупателями, обеспечить контроль сроков и устранения замечаний, выявленных во время приемки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Цифровая платформа Contrust позволила сократить средний срок передачи одного корпуса новостройки в 2,7 раза, сообщила пресс-служба девелопера "Эталон", разработавшего платформу.

"Модуль "Передача квартир покупателям" цифровой платформы Contrust позволил сократить средний срок передачи одного корпуса в 2,7 раза. При этом доля переданных покупателям квартир с первого раза выросла на 11%, до 81%", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации компании, модуль "Передача квартир покупателям" позволяет автоматизировать процесс приемки объектов недвижимости покупателями, обеспечить контроль сроков и устранения замечаний, выявленных во время приемки.

По словам директора департамента технологической платформы группы "Эталон" Романа Тарасенкова, компания более 10 лет разрабатывает и внедряет цифровые сервисы и формирует экосистемы. "У нас есть собственный ТИМ-стандарт, библиотека компонентов, информационные системы и классификаторы. Над созданием цифровой платформы Contrust мы работаем с 2020 года, автоматизируя все строительные и бизнес-процессы", - приводятся в сообщении его слова.

Также в платформе появился еще один модуль -"Исполнительная документация", который помогает ускорить подготовку пакета технических бумаг в 60 раз. По словам Тарасенкова, новая система экономит порядка 800 часов при подготовке актов и более 1 тыс. часов на подписании в год на одном проекте.

В 2024 году девелопер намерен завершить разработку всех модулей платформы Contrust и вывести ее на рынок как коммерческий продукт, который позволяет комплексно осуществлять контроль проектирования, строительства, охраны труда и техники безопасности на строительных площадках, заключается в сообщении.