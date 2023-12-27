Минфин пока не планирует далее снижать субсидирование льготной ипотеки

Взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых ранее повысили с 20% до 30%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ пока не планирует продолжать снижение максимального размера субсидии, предоставляемой банкам для финансирования льготной ипотеки. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Антон Силуанов на брифинге по итогам 2023 года.

Ранее, 23 декабря вступило в силу постановление правительства России о снижении на 0,5 процентного пункта размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Кроме того, взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых был повышен до 30% с 20%, а максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был снижен вдвое, до 6 млн рублей.

"1 июля обычная льготка (программа льготной ипотеки - прим. ТАСС) должна завершиться. Мы ее все время продлевали. Вообще, она была как антикризисная мера. Но если мы в предыдущие кризисы устанавливали льготную ставку 11%, которую держали, и если [ключевая] ставка [опускалась] ниже, программа отменялась, то сейчас уровни ставок значительно ниже, и поэтому нам приходится ее субсидировать. Мы уже понизили на 0,5% [предельную величину субсидий, получаемых банками]. Дальше не планируем пока", - сказал он.

Министр финансов отметил, что стимулирующие ипотеки должны оставаться. В первую очередь - семейная, а также территориальные (Дальневосточная ипотека) и для специалистов определенных отраслей. "Пока мы вот приняли решение по охлаждению ипотечного рынка, но банки говорят, что это сильно [по ним] ударит. Пока мы видим, что спрос на ипотеку на первичке (первичном жилье - прим. ТАСС) хоть и сократился, но не настолько, насколько мы рассчитывали. Поскольку это процесс инерционный, то наверное это [сокращение] будет видно в начале следующего года", - добавил он.

Силуанов не исключил, что меры охлаждения ипотечного рынка могут ударить по строительству. "Я знаю, что банки договариваются со строителями, что строители готовы участвовать своими ресурсами в продолжении льготных ипотечных программ с тем, чтобы эта тема дальше развивалась. Но здесь тоже нельзя допускать перегрева этого направления, а здесь есть такой риск. Вот уже сейчас предприняли меры, посмотрим, как будет развиваться в следующем году. Если действия не сработают, будем анализировать и возвращаться к этому вопросу", - заключил министр.