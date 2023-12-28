Хуснуллин допустил снижение объемов выдачи ипотеки в России в 2024 году

Как отметил вице-премьер, в 2023 году прирост ипотечного портфеля в РФ составит более 4 трлн рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объемы выдачи ипотеки на территории РФ могут снизиться после рекордного 2023 года. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

"В следующем году будет немножко поменьше ипотеки, но мы все равно выработаем подходы, которые нам позволят поддерживать рынок ипотеки", - сказал он.

По словам Хуснуллина, несмотря на экономические сложности, в текущем году прирост ипотечного портфеля в РФ составит более 4 трлн рублей. Это два раза больше, чем в прошлом году. Выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн рублей - в полтора раза больше, чем в 2022 году.