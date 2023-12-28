Льготную ипотеку на новостройки могут продлить для регионов с низким спросом на жилье

Эту программу не будут поддерживать на всю страну, поскольку она выполнила свою функцию, сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти РФ обсуждают возможность продлить действие льготной ипотеки на новостройки в регионах, где спрос на новое жилье низкий, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам открытого заседания Правительственной комиссии по региональному развитию.

"У нас со следующего года, с 1 июля будет пересмотрена часть подходов к льготной ипотеке. Но <…> мы точно видим, что "Семейную" будем предлагать продлевать. По "Льготной" - скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово всю страну, наверное, мы уже льготную ипотеку поддерживать не будем, она свою функцию выполнила", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что специальные ипотечные программы с господдержкой - для новых территорий, "Дальневосточную", "Сельскую", "IT ипотеку" - также предполагается продлить.

Вице-премьер напомнил, что в 2024 году ожидается снижение выдачи ипотеки на фоне ажиотажного спроса в 2023 году. По его словам, правительство сейчас обсуждает альтернативные ипотеке механизмы реализации жилья, например - в рассрочку.