В Москве на торги выставили право на комплексное развитие участка в районе Ростокино

Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается более чем в 37 млрд рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Участок в районе Ростокино обновят в рамках комплексного развития территорий, право на это выставили на торги. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Началась заявочная кампания на право редевелопмента неэффективно используемой территории в Ростокине площадью 5,09 га. Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается более чем в 37 млрд рублей. Благодаря реализации проекта в районе будет создано не менее 3 тыс. рабочих мест. <...> Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 марта 2024 года, торги состоятся 14 марта", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что территория расположена между проспектом Мира, улицей Бажова, Будайским проездом и Проектируемым проездом №1214. В торгах могут принять участие все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие предъявляемым требованиям для участников аукциона. Начальная цена права на комплексное развитие площадки составляет 55,44 млн рублей.

"Вместо устаревших складов и неэксплуатируемых объектов инвестор сможет возвести почти 190 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, включая гостиничный комплекс более чем на 1 тыс. номеров, административно-деловое здание со спортивным объектом, технопарк, офисы, магазины, кафе и рестораны, отделения банков и другую инфраструктуру. Жители района получат обновленное городское пространство, где можно будет провести досуг и найти работу рядом с домом", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют комфортное жилье, дороги, всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.