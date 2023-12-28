ДОМ.РФ отметил рост числа инвесторов ипотечных облигаций

В 2023 году их количество достигло 8,5 тыс.

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Количество розничных и институциональных инвесторов на рынке ипотечных облигаций в 2023 году достигло 8,5 тыс., сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"Количество розничных и институциональных инвесторов на рынке ипотечных облигаций в 2023 году достигло 8,5 тыс. Этому способствуют созданные ДОМ.РФ инструменты анализа ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), развитый вторичный рынок и рынок операций репо, который дает возможность привлекать дополнительную ликвидность на всех основных площадках денежного рынка России", - говорится в сообщении пресс-службы госкомпании.

По информации компании, годом ранее на рынке ипотечных облигаций насчитывалось 7,3 тыс. инвесторов. Общий объем эмиссии ИЦБ ДОМ.РФ с 2016 года достиг 2,4 трлн рублей.

По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, на текущий момент создана необходимая нормативно-правовая база по рынку ипотечных ценных бумаг, которая постоянно совершенствуется Минфином совместно с ДОМ.РФ. "В 2023 году поставлен рекорд по выпуску таких инструментов, что свидетельствует о своевременном формировании рынка ИЦБ. С 2016 года секьюритизировано 1,3 млн ипотечных кредитов на покупку 68 млн кв. м жилья", - приводится в сообщении его цитата.

По данным компании, механизм ДОМ.РФ позволяет банкам выдавать больше ипотечных кредитов, повышая доступность жилья, и быстро наращивать объемы секьюритизации благодаря электронным закладным, стандарту обмена данными и цифровой платформе.

В свою очередь, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что в 2023 году ипотечные ценные бумаги компании достигли рекордного объема размещения - более 669 млрд рублей. "Рынок ипотечных облигаций растет даже быстрее рынка ипотеки: по итогам года объем таких ценных бумаг в обращении увеличился на 40%", - сказал он.

Об ипотечных облигациях

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере и является одним из ключевых инструментов достижения показателей национальных целей на период до 2030 года. Эмитент бондов - Ипотечный агент ДОМ.РФ - один из крупнейших эмитентов на российском долговом рынке, а его доля на рынке ипотечных ценных бумаг достигает 99%.