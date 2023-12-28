Искусственные водоемы появятся в жилом квартале на Пресне в Москве

Общая площадь таких водных объектов составит 270 кв. м

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Девелоперская компания "Sminex-Интеко" обустроит искусственные водоемы в жилом квартале Life Time в Пресненском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе девелопера.

"В разных частях двора-парка площадью 1,7 га, включая центральную, предусмотрены искусственные водоемы общей площадью 270 кв. м. Например, водный объект в детской зоне будет интегрирован в игровое пространство", - рассказали в компании.

Отмечается, что двор-парк задуман как всесезонный - концепция предусматривает озеленение из растений с разными периодами цветения. Закрытая территория квартала разделена на зоны для активного и тихого отдыха. В частности, предусмотрены приватные места с гамаками, зеленые зоны с беседками и шезлонгами, игровая спортивная площадка и воркаут-зона.

Разрешение на строительство квартала в Москве на ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, стр. 1-10, 13 получено весной 2022 года, завершение проекта намечено на 2026 год. Квартал предполагает строительство шести многоэтажных корпусов, а также трех малоэтажных зданий. Общая площадь проекта, включая нежилые помещения, - около 102 тыс. кв. м. Архитектурная концепция разработана бюро "Цимайло Ляшенко и партнеры".

Девелопер "Sminex-Интеко" обладает 22-летним опытом строительства жилой и коммерческой недвижимости. В 2022 году Sminex приобрел компанию "Интеко" за 38 млрд рублей.