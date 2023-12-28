Эксперты прогнозируют снижение объема выдачи ипотеки в 2024 году почти вдвое

По расчетам ЕРЗ.РФ, меньше всего снизятся выдачи семейной ипотеки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем выдачи кредитов по ипотечным программам для новостроек в России может снизиться на 45% в 2024 году, сообщила пресс-служба портала Единый ресурс застройщика (ЕРЗ.РФ) .

"Ранее на совещании с регионами вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал, что в 2024 году объем выдачи кредитов по ипотечным программам в России может сильно снизиться. По мнению экспертов ЕРЗ, для новостроек такое снижение может составить 45%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Меньше всего в 2024 году, по расчетам ЕРЗ.РФ, снизятся выдачи семейной ипотеки - на 27%. При этом доля семейной ипотеки в общей структуре ипотечного кредитования новостроек превысит 53%. Льготная ипотека под 8% уменьшится в два раза, рыночная ипотека - на 70%.

По мнению руководителя портала ЕРЗ.РФ Кирилла Холопика, итоговая сумма выданной ипотеки останется солидной. "Среднемесячные объемы выдачи ипотеки на новостройки в 2023 году составят более 250 млрд рублей - абсолютный рекорд. В первом полугодии мы ожидаем возврата этого показателя к уровню первого полугодия 2021 года - порядка 140 млрд рублей в месяц", - приводит пресс-служба его комментарий.

По его словам, уменьшение объемов ипотеки на новостройки не приведет к равному уменьшению продаж. "Вырастет доля покупок за собственные средства, получит распространение рассрочка от застройщика и трейд-ин. Бизнес будет находиться в активном поиске способов поддержки продаж", - уверен Холопик.

Согласно прогнозам экспертов портала, высокая ставка рыночной ипотеки повлечет снижение выдачи на 15%, сокращение маржи банков по льготным программам на 12%. Увеличение размера первоначального взноса до 30% по льготной ипотеке, уменьшение максимальной суммы льготной ипотеки под 8% в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, запрет на комбо-ипотеку - каждая из этих причин снизит выдачу примерно на 5%. Ужесточение правила "одна льготная ипотека в одни руки" повлечет снижение объемов ипотеки на 1,5%, а невключение в программу семейной ипотеки детей, родившихся после 1 января 2024 года, - на 1%.