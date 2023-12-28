Комбинат газеты "Правда" в Москве переоборудуют в дизайн-отель после реставрации

В проект намерены вложить свыше 5 млрд рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новый владелец здания комбината газеты "Правда" в Москве - ООО "Техкомплект" - планирует вложить более 5 млрд рублей в его реставрацию и переоборудование под дизайн-отель с общественным пространством. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер компании Олег Дедков.

"Дизайн-отель с общественными пространствами. <…> Проект реставрации и приспособления здания планируется разработать и согласовать в 2024 году. Мы планируем до конца следующего года получить разрешение на производство работ основного периода в Департаменте культурного наследия [Москвы]", - ответил он на вопрос, какую функцию планируется придать зданию после работ по реставрации и сохранению комплекса.

"Техкомплект" планирует вложить в объект более 5 млрд рублей, соответствующее соглашение уже подписано со Сбером, добавил Дедков. Противоаварийные работы будут начаты в 2024 году сразу после согласования с Мосгорнаследием, рассказал он.

"Здание планировочно идеально подходит для размещения отеля высокого класса: просторные коридоры, в которые выходят квадратные помещения с панорамными окнами, в торцах коридоров - высокие залы редколлегий, в которых можно разместить конференц-залы, рестораны, переговорные, фитнес-студии", - отметил Дедков. Интерьеры помещений главного вестибюля, двух залов редколлегий, кабинет главного редактора и главную лестницу восстановят такими, какими они были в 1934 году. Реставраторы, по его словам, по хранящимся в музеях чертежам воспроизведут уникальную мебель, спроектированную специально для этого здания.

Здание комбината газеты "Правда" находится на улице Правды, д. 24 в Москве. Площадь объекта - 19,5 тыс. кв. м. Это восьмиэтажное здание было построено в стиле конструктивизма в 1931-1937 годах по проекту архитектора Пантелеймона Голосова. Комбинат является объектом культурного наследия регионального значения, но сейчас он находится в удручающем состоянии.

Объект выставляли на торги трижды: в конце июля 2022 года по начальной цене 756,6 млн рублей, в марте 2023 года - за 564,9 млн рублей и в декабре 2023 года - за 525,36 млн рублей. Победителем последнего аукциона 25 декабря стал "Техкомплект", заплатив за недвижимость 625,189 млн рублей.