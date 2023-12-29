В Приморье заявили о решении проблемы обманутых дольщиков

По словам главы региона Олега Кожемяко, в правах восстановили еще 496 жителей

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья полностью решили проблему обманутых дольщиков в крае, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко.

"Приморье полностью решило проблему обманутых дольщиков! Ключи от долгожданных квартир в 17-этажном доме на Крестьянской улице получили жители Уссурийска. В преддверии нового года еще пять многоквартирных домов исключены из единого реестра проблемных объектов. Это ЖСК "Хасанский" в Артеме, дома на Пихтовой улице, 35, Славянской, 17, Сафонова, 7, во Владивостоке, жилая застройка в районе улицы 50 лет Октября, 1, в поселке Трудовое", - сообщает губернатор.

Он добавил, что в правах восстановлены еще 496 приморцев. Часть из них получили денежные выплаты на приобретение жилья - речь идет о тех, чье жилье было невозможно восстановить по техническим причинам.

"Такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе федеральных, региональных и муниципальных властей, личной поддержке президента [РФ] Владимира Путина", - подчеркнул глава региона.

Всего за четыре года в правах восстановлены более 2,7 тыс. приморских семей.