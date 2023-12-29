В рамках мастер-плана на юге Петропавловска-Камчатского планируют построить новые дома

Площадки в районе улиц Океанской, Рябиковской, Капитана Беляев и Капитана Драбкина позволят построить больше 25 тыс. кв. м

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Юг Петропавловска-Камчатского, где в настоящий момент расположена большая часть аварийного жилфонда города, планируют застроить новыми домами в рамках реновации столицы Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В первую очередь хочу обратить внимание на две крупные площадки на юге города. Мы давно хотели приступить к решению задачи реновации Южного района. В первую очередь это район улицы Океанской и Рябиковской, это район улицы Капитана Беляева, Капитана Драбкина. Вот эти территории, они наиболее, скажем так, большие и позволят нам суммарно построить больше 25 тыс. кв. м на этом месте. Потребуется также и обновление инфраструктурного хозяйства. Все эти условия потенциальные инвесторы, застройщики будут обсуждать и с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, и с администрацией города, и с Минстроем Камчатского края", - приводятся в сообщении слова заместителя министра строительства и жилищной политики Камчатки Михаила Кудряшова.

Он добавил, что в Петропавловске-Камчатском определены и другие территории под комплексную застройку. Работы будут проведены в рамках мастер-плана развития столицы полуострова.