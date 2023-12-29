Москва в 2023 году выполнила планы по строительству школ и детских садов

С начала года в городе построили и ввели в эксплуатацию 68 детских садов и школ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. С начала года 68 детских садов и школ построено и введено в эксплуатацию в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию 68 детских садов и школ. <...> Градостроительная политика Москвы направлена на формирование максимально комфортных и качественных условий для жизни, учебы работы и отдыха горожан. Такой подход предусматривает возведение большого объема инфраструктуры, в том числе и образовательной. Ежегодно в столице строятся десятки детских садов и школ в шаговой доступности от жилых кварталов", - отметил Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что в 2023 году в Москве построено 44 детских сада и 24 школьных здания. Всего начиная с 2011 года возведено 596 таких объектов. "При этом, свыше половины всех образовательных объектов построено за счет средств инвесторов. Девелоперы в рамках своих проектов возводят не только жилье, но и необходимую инфраструктуру", - добавил заммэра.