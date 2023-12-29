Депстроительства Москвы планирует ввести в эксплуатацию 42 соцобъекта в 2024 году

В частности, в следующем году будет завершено строительство детско-взрослых поликлиник на улицах Автозаводская и Ленская

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Столичный департамент строительства планирует ввести в эксплуатацию за счет средств городского бюджета в следующем году 42 социальных объекта различного назначения. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В 2024 году мы планируем завершить строительство шести объектов здравоохранения общей площадью 67,8 тыс. кв. м. По ряду отраслей, таких как культура, безопасный город, соцподдержка, градостроительная политика, планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 44,4 тыс. кв. м. Кроме того, в следующем году будет завершено строительство 17 объектов образования на 8 475 мест общей площадью почти 146 тыс. кв. м, в том числе четыре школы, 11 учебных корпусов и два детских сада. Для занимающихся спортом будет введено четыре объекта общей площадью 18,1 тыс. кв. м", - сказал Загрутдинов.

Так, в числе прочего в следующем году будет завершено строительство детско-взрослых поликлиник на улицах Автозаводская и Ленская, консультативно-диагностического центра с поликлиникой на улице Вавилова и детской поликлиники на Лебедянской улице. Кроме того, будут введены в эксплуатацию флагманский центр на территории ГКБ им. Буянова и лучевой корпус больницы в Коммунарке. В Международном медицинском кластере в Сколково откроется Центр паллиативной помощи, апарт-отель и биотехнологическая лаборатория.

"В 2024 году планируем выйти на следующие стройплощадки: двух подстанций скорой медицинской помощи в Царицыно и Выхино-Жулебино, детско-взрослой поликлиники на 560 посещений в смену в Раменках, и детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену в Головинском районе в рамках реализации программы реновации, нового современного комплекса НИИ Склифосовского в Мещанском районе, нового корпуса ГКБ им. Демихова в Текстильщиках", - уточнил глава депстроя.

Он добавил, что в следующем году будут введены культурно-досуговый центр, который строится на месте кинотеатра "Полярный" и многофункциональный досуговый центр на улице Грина. Строители приступят к работам по реконструкции "Оранжерейных прудов" в Царицыне и возведению здания картинной галереи Нестеренко.

Приумножая темпы строительства

При этом департамент строительства возводит 11 объектов здравоохранения общей площадью 161,4 тыс. кв. м и проектирует еще восемь объектов общей площадью 218,1 тыс. кв. м. "По отраслям культура, безопасный город, соцподдержка, градостроительная политика ведется строительство 29 объектов общей площадью 136,7 тыс. кв. м и проектирование 26 объектов общей площадью 115 тыс. кв. м", - отметил глава ведомства.

По его словам, всего в рамках реализации столичной адресной инвестиционной программы департамент строит 29 объектов образования, их площадь превышает 266 тыс. кв. м. "Больше всего объектов образования строится в Северном административном округе - шесть объектов, пять в Восточном административном округе, по четыре в Южном и Западном административных округах. Два объекта мы строим в Центральном округе в Пресненском районе", - подчеркнул спикер.

Также департаментом ведется проектирование 39 объектов образования и шесть объектов спорта. "В настоящее время в строительстве находится восемь объектов спорта общей площадью 109,6 тыс. кв. м. В 2024 году планируется приступить к строительству объектов спорта общей площадью 22,2 тыс. кв. м - трех спортивных комплексов и спортивно-стрелкового клуба на территории Лужников", - обозначил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в 2023 году депстрой завершил работы на более чем 30 социальных объектах, в том числе 14 зданиях больниц, поликлиник и подстанции скорой медицинской помощи, завершил вторую очередь благоустройства международного медицинского кластера в Сколково - здесь появились три новых парковых зоны: "Лес ощущений", "Птичья роща" и детская площадка, а также 13 объектах образования и 8 спортивных объектах. Таким образом, столичный департамент строительства в следующем году преумножит объемы проектирования, возведения и ввода социальных объектов, резюмировал руководитель столичного ведомства.