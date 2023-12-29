Ипотечными программами ДОМ.PФ воспользовались более 1 млн россиян

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, этот год стал самым успешным в работе компании

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ипотечными программами, оператором которых выступает ДОМ.PФ, воспользовались более 1 млн россиян, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

"Ипотечными программами, оператором которых выступает ДОМ.PФ, воспользовались более 1 млн россиян, в том числе 200 тыс. многодетных семей получили компенсацию на погашение ипотеки", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, этот год стал самым успешным в работе компании. "В целом инструменты института развития распространены в 73 регионах страны. Мы видим позитивную динамику, компания выполнила все ключевые показатели текущего года", - приводится в сообщении его цитата.

По информации телеграм-канала, с участием госкомпании в этом году построено более 6,4 млн кв. м жилья, 100 га земель безвозмездно передано 20 регионам. "Также с помощью инфраструктурных облигаций, оператором которых является ДОМ.PФ, введен первый объект - котельная в Тюменской области. Она обеспечила теплом более 228 тыс. кв. м жилья", - отмечено в публикации.