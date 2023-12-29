В Ингушетии вырос ввод жилья на 12% за год

Объем строительства превысил 151 тыс. кв. м

МАГАС, 29 декабря. /ТАСС/. Объем жилищного строительства в Ингушетии в 2023 году превысил 151 тыс. кв. м, тогда как в 2022 году в республике было введено 134,9 тыс. кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики. Таким образом, ввод жилья в регионе по сравнению с 2022 годом увеличился на 12%.

"По итогам 2023 года жилищное строительство в республике показало значительный рост. В текущем году Ингушетия ввела 151,1 тыс. кв. м жилья при установленном для региона федеральным проектом "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" показателе по вводу жилья 135 тыс. кв. м. <…> В прошлом году в республике введено 134,9 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По информации правительства республики, объем строительства индивидуальных домов в регионе в 2023 году составил 91,1 тыс. кв. м. "На протяжении последних лет наша строительная отрасль демонстрирует положительную динамику, мы планомерно наращиваем объемы ввода жилых комплексов, благоустраиваем общественные пространства. Нами перевыполнен годовой план с достижением показателя до 111,9%. В будущем году наша цель - не снижать темпы", - цитирует пресс-служба главу региона Махмуд-Али Калиматова.

Поэтапно в регионе ликвидируют аварийное и ветхое жилье. За последние несколько лет из ветхого жилищного фонда в Ингушетии переселили около 500 человек.