В Москве начал действовать новый порядок оформления перепланировок жилья

За незаконные действия с 1 января 2024 года собственников могут оштрафовать на сумму от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В Москве ладельцы квартир с незаконными перепланировками с 1 января 2024 года могут получить штраф. Мораторий на добровольное оформление этих квартир, объявленный столичными властями, закончен.

С 1 января 2024 года в столице, как и в остальных регионах России, согласно изменениям в ст. 7.21 КоАП, собственников жилья с перепланировкой ждут штрафы. Физических лиц могут оштрафовать на сумму от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Новые штрафы за незаконную перепланировку жилых помещений многоквартирного дома вступили в силу с 23 декабря 2023 года. Однако московские власти дали жителям дополнительную неделю, объявив до 31 декабря 2023 года мораторий на административные штрафы. Это время отводилось для тех, кто хочет узаконить изменения в квартире добровольно. По данным мэрии Москвы, с 2020 года только в онлайн-формате было подано более 28 тыс. заявлений граждан, которые решили узаконить самовольные изменения в планировке жилья.

По мнению аналитика Народного фронта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, для владельцев помещений не так страшна возросшая сумма штрафов, как другие последствия выявленной перепланировки. "Самые неблагоприятные последствия для неучтенных перепланировок - это необходимость восстановления несущей стены. С учетом того, что хотя бы одну квартиру с таким дизайнерским решением можно найти практически в каждом доме - это проблема повальная", - рассказал он корреспонденту ТАСС. Эксперт уточнил, что в случае отказа исполнить предписание Госжилинспекция вправе обратиться в суд. В самых сложных ситуациях недвижимость могут выставить на торги.

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, управляющая организация, на которую возложена обязанность по контролю за техническим состоянием зданий и внутриквартирного оборудования, имеет право требовать допуск своих представителей в занимаемое жильцом помещение, в том числе при наличии сведений о самовольно произведенной перепланировке в помещении многоквартирного дома.

Согласно правилам пользования жилыми помещениями, утвержденным приказом Министерства строительства и ЖКХ 14 мая 2021 года, исполнитель эксплуатационного контроля за техническим состоянием зданий и внутриквартирного оборудования имеет право требовать допуск в жилое помещение в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще одного раза в три месяца.