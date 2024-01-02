В Приамурье в 2023 году ввели почти на 25% больше жилья, чем в 2022-м

Строительство нового жилья в регионе ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда"

ТАСС, 2 января. Около 469 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Амурской области в 2023 году. Это почти на 25% больше прошлого показателя, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приамурья.

"Второй год подряд ставим рекорды по вводу жилья в Амурской области. В 2022 году строители сдали 379 тыс. кв. м, в прошлом - 468,9 тыс. Снижать набранные темпы не планируем. Успехам строителей способствуют создание инженерной инфраструктуры, господдержка компаний-застройщиков, льготные ипотечные программы, а также комплексный подход к застройке территорий - когда планируются и строятся не отдельные дома, а сразу целые районы", - привела пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

По данным правительства региона, из общего количества введенных кв. м в 2023 году 179,6 тыс. приходится на индивидуальные дома, 289,3 тыс. - на многоквартирные. "Это вдвое больше плана - плановый показатель на год в рамках президентского нацпроекта "Жилье и городская среда" составлял 230 тыс. кв. м", - добавили в правительстве области.

Строительство нового жилья в регионе ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путином в 2019 году.