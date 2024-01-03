На Пхукете заявили, что цены на недвижимость за год выросли до 20% из-за спроса россиян

По словам президента Ассоциации недвижимости Мэтапонга Упаситинга, "бурно развивающаяся туристическая индустрия Таиланда и последствия российско-украинского конфликта привлекли состоятельных россиян к покупке недвижимости"

БАНГКОК, 3 января. /ТАСС/. Спрос россиян на покупку недвижимости в таиландской островной провинции Пхукет привел к росту цен на квартиры, дома и виллы на 15-20% после снятия около года назад всех ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила газета The Nation.

По словам президента Ассоциации недвижимости Пхукета Мэтапонга Упаситинга, "бурно развивающаяся туристическая индустрия Таиланда и последствия российско-украинского конфликта привлекли состоятельных россиян к покупке недвижимости". "Эта тенденция привела к росту цен на недвижимость на 15-20% с момента окончания пандемии COVID-19", - сказал он.

Крупные таиландские девелоперы Origin, Sansiri, Siamese Asset и Raimon Land увеличивают свои инвестиции в Пхукете, планируя новые проекты. "Эта тенденция привела к росту цен на землю в Пхукете в среднем с 3 млн батов ($87 тыс. - прим. ТАСС) до 8-9 млн батов ($233-263 тыс. - прим. ТАСС) за рай (16 соток - прим. ТАСС). Некоторые участки в престижных местах могут стоить до 120 млн батов ($3,5 млн - прим. ТАСС) за рай", - добавил президент Ассоциации недвижимости Пхукета.

Управляющий директор компании Knight Frank Thailand Наттха Кхахапана отметила, что в нескольких проектах недвижимости в Пхукете в настоящее время доля участия россиян в покупках лотов оценивается в 40-60% по сравнению с 10-15% до пандемии. "Уже подсчитано, что цены на землю в Пхукете будут расти на 8-10% ежегодно, что в свою очередь приведет к росту цен на виллы, особенно на расположенные на пляже", - сказала она.

Россияне заняли второе место среди иностранных покупателей недвижимости в многоквартирных жилых комплексах в Таиланде, оформив в течение года 962 сделки. По данным таиландского Информационного центра недвижимости, с января по сентябрь 2023 года в королевстве было продано в общей сложности 10,7 тыс. объектов недвижимости на сумму в размере 52,3 млрд батов ($1,5 млрд). Это на 38% больше, чем годом ранее.

Участники рынка недвижимости в провинции Пхукет ранее заявили ТАСС, что россияне заняли до 90% рынка аренды недвижимости на одноименном курортном острове, значительно опередив по числу бронирований граждан КНР, которые лидировали по этому показателю до пандемии. Представители местного бизнеса отметили, что 80% заявок на покупку недвижимости приходятся на россиян, остальные 20% - на граждан других стран. Наибольший интерес россияне проявляют к покупке апартаментов стоимостью до 4 млн батов ($111 тыс.).