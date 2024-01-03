В ГД заявили, что возврат НДС для застройщиков апартаментов может сказаться на росте цен

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что для покупки или аренды лучше рассматривать варианты, которые появились на рынке до 2024 года

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Возвращение НДС для застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства может сказаться на росте цен на такую недвижимость, для граждан есть смысл приобретать объекты недвижимости, разрешение на строительство которых получено до вступления нового закона в силу. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Депутат напомнил, что, согласно изменениям, вступившим в силу с 1 января 2024 года, услуги застройщиков по строительству апартаментов по договорам долевого строительства вновь будут облагаться НДС. Ранее в 2010 году уплата этого налога для застройщиков апартаментов была отменена.

"На российский рынок недвижимости вернулся налог на добавленную стоимость для застройщиков апарт-комплексов с 1 января 2024 года. Безусловно, это может сказаться на росте цен на такую недвижимость. Однако, главным плюсом апартаментов на рынке всегда была стоимость: как правило, во всех регионах РФ она оказывалась на 15-20% ниже, чем стоимость обычной квартиры или студии. При этом для апартаментов действуют повышенные ставки при оплате коммунальных услуг: они рассчитываются, как для коммерческих помещений и отсутствуют любые льготы ЖКХ", - отметил Чаплин.

Возвращение НДС и ужесточение условий для застройщиков связано с тем, что застройщики продают в крупных городах апартаменты площадью 5 кв. м (ранее допустимый минимум был 8), и их стоимость составляет около 3 млн рублей, указал депутат. "Получается, что высокий спрос неким образом "развязывает руки" застройщикам и продавцам микро-апартаментов, которые используются, как жилые помещения, хотя по закону это не так. Если в 2024 году гражданин все же захочет приобрести апартаменты в новостройке, а из-за изменений в налогообложении будет расти цена, то есть лазейка: в отношении объектов недвижимости, разрешение на строительство которых получено до 1 января 2024 года, действуют прежние правила, то есть - без налога", - полагает парламентарий.

Поэтому для покупки или аренды лучше рассматривать варианты, которые появились на рынке до 2024 года, уверен Чаплин. "Опять же здесь клиенту важно отслеживать вот что: если объект уже был на рынке, то он не облагался налогом на добавленную стоимость, а значит - повышение цены "искусственное". Получается, что такая покупка будет абсолютно нерациональной и не подойдет в качестве вложения денег. Будьте осторожны и не ведитесь на уловки застройщиков",- пояснил депутат Чаплин.