На Камчатке в 2023 году ввели 82 тыс. кв. м жилья

Это на 21% больше по сравнению с 2022 годом

ТАСС, 7 января. Объем введенного в 2023 году жилья на Камчатке составил 82 тыс. кв. м, что на 21% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"У нас введено 82 тыс. кв. м - это на 21% больше в отношении прошлого года, то есть мы безусловно видим динамику", - привели в правительстве слова врио министра строительства и жилищной политики края Артема Фирстова.

В 2023 году введено в эксплуатацию девять домов, из которых восемь многоквартирные с общей жилой площадью более 31 тыс. кв. м. Кроме того, было введено в эксплуатацию одно общежитие для сезонных работников. "Населением края построено 412 жилых домов общей площадью более 49 тыс. кв. м", - отмечается в сообщении.

По словам Фирстова, в данный момент основное строительство ведется в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске. "В основном это коммерческая застройка, где уже в рамках государственной программы приобретается жилье для детей-сирот, для переселения из аварийного жилищного фонда, для обеспечения отдельных категорий граждан, таких как многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и другие. Сегодня у нас повышен лимит по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей, что, конечно, позволяет более на выгодных условиях приобрести жилье", - сказал Фирстов.