В Москве выделили около 85 га земли для программы реновации в 2023 году

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего земли выделили в ЮВАО - 18,92 га

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Москва выделила почти 85 га земли во всех округах для реализации программы реновации в 2023 году, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город ежегодно выделяет участки для реализации программы реновации. Наряду с новыми домами на них размещают и необходимую инфраструктуру. В этом [2023] году с Московским фондом реновации жилой застройки заключили 102 договора безвозмездного пользования и аренды, общая площадь предоставленной земли составила 84,84 га", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что земельные участки выделены в каждом административном округе столицы, они предназначены для строительства жилья, подъездных дорог, благоустройства и размещения временных конструкций. Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, больше всего земли в 2023 году выделили в ЮВАО - 18,92 га.