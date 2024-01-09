ВТБ изменит условия выдачи льготной ипотеки с 12 января

Кредитная организация начнет выдавать ипотеку по льготным ставкам только от аккредитованных банком застройщиков

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. ВТБ с 12 января начнет выдавать ипотеку по льготным ставкам только от аккредитованных банком застройщиков. Решение связано с ужесточением требований к ипотечным госпрограммам со стороны правительства, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Ранее аналогичное решение принял Сбербанк. Так, госбанк с 11 января 2024 года продолжит выдавать льготную ипотеку только на покупку квартиры у аккредитованных банком застройщиков.

"В связи с ужесточением требований правительства к льготной ипотеке ВТБ меняет условия выдачи кредитов с господдержкой. С 12 января клиенты смогут получить средства на покупку объектов только у аккредитованных банком застройщиков", - сказали в ВТБ.

В пресс-службе уточнили, что новые условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам и не затрагивают кредиты на индивидуальное жилищное строительство. "Получить информацию об аккредитации партнера клиенты могут непосредственно у застройщиков или у ипотечных менеджеров ВТБ. Если застройщик не подходит под новые требования банка, заемщик сможет оформить кредит по базовым программам. Клиентам, которые выйдут на сделку до 12 января, финансирование доступно на прежних условиях", - пояснили в банке.

23 декабря вступило в силу постановление правительства, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Также документ предполагает увеличение первоначального взноса по субсидируемым кредитам на новостройки по ставке в 8%, до 30%, а также приравняло их максимальный размер с 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях к 6 млн рублей, как и во всех регионах. Кроме того увеличен с 6 млн до 9 млн предельный размер кредита по программам дальневосточной и арктической ипотекам, предполагающим выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.