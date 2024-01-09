В ВТБ заявили о решении не повышать ставки по ипотеке, несмотря на рост ключевой ставки

Банк России за 2023 год поднял ее до 16% годовых

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. ВТБ не будет увеличивать ставки по ипотечным программам, несмотря на декабрьское решение Банка России повысить ключевую ставку до 16%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Одновременно ВТБ принял решение не менять ценовые параметры по собственным ипотечным продуктам, несмотря на рост ключевой ставки на последнем заседании регулятора", - сказали в пресс-службе.

Ранее в ВТБ заявляли, что не исключают изменения ставок по своим кредитным программам, в том числе ипотечным на фоне роста ключевой ставки ЦБ.

Банк России за 2023 год повысил ключевую ставку более чем в два раза - с 7,5% до 16% годовых. На последнем заседании в декабре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ставки близок к завершению.

В последний раз ВТБ сообщал о повышении ставок по своим ипотечным программам в начале ноября 2023 года. Тогда банк повысил ставки по ипотечным программам на 2,4 п. п., минимальная ставка составила 16,4%.