В Москве в общедолевую собственность передали 249 нежилых помещений в 2023 году

Из помещений, переданных городом в 2023 году, 147 расположены в многоквартирных домах, остальные - в нежилых зданиях столицы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Власти Москвы в прошлом году передали в собственность 249 нежилых помещений, которые можно использовать для технических и хозяйственных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В 2023 году город передал в общедолевую собственность 249 помещений общей площадью более 38 тыс. кв. м. Они расположены в многоквартирных домах и нежилых зданиях в 11 административных округах столицы. Это чердаки, площади на первых этажах, подвалы и технические помещения, которые можно оформить в общедолевую собственность и использовать под кладовки, места для хранения детских колясок и спортивного инвентаря, в качестве комнат для консьержей", - сказал министр правительства Москвы, глава департамента Максим Гаман.

Уточняется, что из 249 помещений, переданных городом в 2023 году, 147 расположены в многоквартирных домах, остальные - в нежилых зданиях столицы. Больше всего объектов находится в ЦАО и ЮЗАО - 91 и 32 соответственно. На западе передано 25 помещений, а на юге и севере Москвы - по 24.

Собственники жилья получили возможность оформлять в долевую собственность объекты общего имущества в 2014 году. Чтобы сделать это, нужно обратиться в Росреестр.