В РФ ожидается новая волна спроса на жилье перед падением на треть из-за льготной ипотеки

Из-за дополнительных комиссий со стороны цены могут еще больше вырасти, заявил директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Изменение льготных ипотечных программ в перспективе может привести к снижению спроса на российские новостройки до 30%, однако в начале 2024 года покупатели все еще торопятся закрыть сделки и возможна новая волна спроса. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные риелторы.

Любые ограничения приводят к разогреву спроса на рынке - ускоряются с решением о покупке те, кто долго откладывал, например, ожидая снижения цен, сказал ТАСС директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. "Сейчас цены не снижаются, мало того - из-за дополнительных комиссий со стороны могут еще больше вырасти, а ипотека становится менее доступной - и это способно породить еще одну, хоть и менее слабую, чем во второй половине 2023 года, волну спроса. А вот уже во втором квартале 2024 года мы можем увидеть снижение спроса - скажется как постепенное насыщение рынка, так и снижение доступности ипотеки, плюс замедление сделок на вторичном рынке", - предполагает он.

Заметное охлаждение спроса на новостройки из-за корректировки программ льготной ипотеки можно ожидать со второй половины февраля 2024 года, считает член правления ассоциации AREA Дмитрий Халин. "Думаю, с учетом высокой активности рынка в прошлом году падение числа сделок в феврале-марте 2024 года будет весьма заметным - на 20-25% по сравнению с прошлогодними показателями. А в последующие месяцы - и до 30% от них", - прогнозирует собеседник ТАСС. В свою очередь соучредитель брокерского агентства недвижимости Dolgov Pro Михаил Долгов полагает, что к концу второго квартала снижение спроса на квартиры в новостройках может достичь 25-30%.

Большинство сделок в сегменте доступного жилья - ипотечные, причем некоторые эксперты говорят о 90% таких сделок, рассказал владелец агентства Nika Estate Виктор Садыгов. "Поэтому, безусловно, возможна стагнация, а в более отдаленной перспективе - и снижение темпов строительства. Количество ипотечных сделок снизится и в высоком сегменте, но рассчитываем, что отсутствие льготных программ здесь отразится в наименьшей степени", - отметил собеседник ТАСС.

О льготной ипотеке

Программа ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля 2020 года. В течение действия ставки условия программы неоднократно корректировались. Согласно текущим условиям, программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года. Ставка не превышает 8%.

Новые правила льготных ипотечных программ начали действовать с 23 декабря 2023 года. В соответствии с изменениями первоначальный взнос по льготной ипотеке на новостройки повышен с 20% до 30%. Кроме того, во всех регионах максимальный размер кредита по такой ипотеке ограничен суммой в 6 млн рублей, тогда как ранее для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составлял 12 млн рублей.