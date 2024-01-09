Минстрой взял на особый контроль устранение крупных аварий в ЖКХ в регионах

В ведомстве сообщили, что всего за новогодние праздники в отрасли ЖКХ зафиксировали 1 061 происшествие

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Устранение крупных коммунальных аварий в российских регионах находится на особом контроле, всего за новогодние праздники в отрасли ЖКХ зафиксировано 1 061 происшествие. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве строительства и ЖКХ России.

"Устранение последствий крупных аварийных ситуаций находится на особом контроле в Минстрое России, ведется ежедневное взаимодействие с регионами", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

В ведомстве также отметили, что, согласно данным системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов, c 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года на территории России было зафиксировано 1 061 происшествие на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда. Этот показатель на 10,3% меньше, чем годом ранее. Также в министерстве подчеркнули, что "выстроенная система контроля аварий обеспечивает снижение времени проведения восстановительных работ".

"В рамках прохождения отопительного сезона ведется системная регулярная работа с участием региональных и местных властей, оперативных штабов, ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Для устранения последствий происшествий на объектах ЖКХ, произошедших в период новогодних праздников, в нормативные сроки были проведены аварийно-восстановительные работы", - подчеркнули в Минстрое.