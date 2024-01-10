На Камчатке в 2023 году расселили 6 тыс. кв. м аварийного жилья

Второй этап реализации программы по переселению из аварийного жилфонда будет действовать до 2028 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Около 6 тыс. кв. м аварийного жилья расселили на Камчатке в 2023 году, в новые квартиры переехали 139 семей полуострова, сообщил ТАСС врио министра строительства и жилищной политики Камчатского края Артем Фирстов.

"На Камчатке начался второй этап реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по ней будет расселено 114 тыс. кв. метров аварийного жилья. В 2023 году 139 семей уже смогли улучшить свои жилищные условия, расселено свыше 6 тыс. кв. м аварийного жилья. Новый этап программы будет действовать до 2028 года, на полуострове будут расселены дома, признанные аварийными в период с 2017 года до конца 2021 года", - сказал Фирстов.

Раннее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что объем введенного в 2023 году жилья на Камчатке составил более 80 тыс. кв. м, что на 21% больше по сравнению с 2022 годом. Введено в эксплуатацию девять домов, из которых восемь многоквартирные.