Участок на Фирсановском шоссе реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Объем инвестиций в развитие проекта может составить свыше 500 млн рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Участок на Фирсановском шоссе в Зеленограде в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), там расширят приют для животных и разместят ветеринарный пункт, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Участок общей площадью 0,83 га расположен в Зеленоградском административном округе по адресу: Фирсановское шоссе, владения 15-19. Объем инвестиций в развитие проекта может составить свыше 500 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова. Уточняется, что на сегодняшний день в этом месте находятся устаревшие склады и автосервисы, рядом располагается муниципальный приют для животных.

Руководитель столичного департамента городского имущества города Максим Гаман отметил, что проектом предусмотрено расширение существующего приюта для кошек и собак, а также размещение ветеринарного пункта. Всего в Москве сейчас на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га, добавляется в сообщении.